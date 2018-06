STUDI RECENTI MOSTRANO COME LA PROTEZIONE SOLARE PROVOCA IL CANCRO, NON IL SOLE.

Lo sapevi che nonostante l’invenzione della protezione solare, i casi di cancro della pelle sono in aumento ogni anno ? Elizabeth Plourde, Ph.D. , è uno scienziato californiano che ha dimostrato che il melanoma maligno e tutti gli altri tumori della pelle sono aumentati in modo significativo con l’uso di una crema solare ubiquitaria per un periodo di 30 anni. I filtri solari contengono sostanze chimiche note come sostanze cancerogene e sostanze che alterano il sistema endocrino ( EDC ).

Allora perché tanta fede nella protezione solare? Cosa sta succedendo qui? La protezione solare è un prodotto che ci è stato venduto e di cui non possiamo vivere senza. Ma pensa solo a quello che abbiamo fatto per le migliaia di anni prima della sua invenzione. Il sole è stato fonte di vita sin dall’inizio dell’esistenza umana e ha molti benefici per il corpo umano.

Il sole non ci danneggia

Innanzitutto, il sole non ci danneggia. Ci nutre solo C’è anche una buona scienza per dimostrarlo. Uno degli ultimi studi importanti è stato pubblicato dal Karolinska Institute in Svezia nel 2014.

Hanno condotto uno studio che ha rilevato che le donne che evitavano di sdraiarsi al sole erano in realtà DUE VOLTE più probabilità di morire rispetto a coloro che prendevano il sole come un rituale quotidiano.

Anche questo non era un piccolo studio. Ha guardato 30.000 donne per un periodo di 20 anni!

Gli A e B dei raggi solari

Spesso sentiamo parlare dei diversi tipi di raggi solari, quindi ecco il basso in basso.

I raggi ultravioletti B (UVB) sono la causa principale dei tumori della pelle da scottature e non-melanoma come il carcinoma a cellule squamose . Le sostanze chimiche che formano il fattore di protezione solare di un prodotto mirano a bloccare quei raggi UVB.

I raggi ultravioletti A (UVA) penetrano più a fondo nella pelle e sono più difficili da bloccare. Gli scienziati sanno meno sui pericoli delle radiazioni UVA e questo potrebbe potenzialmente essere molto pericoloso. Il consenso generale ora è che mentre il danno dei raggi UVA è molto meno ovvio di UVB, probabilmente è molto più serio !!

Senso falso della sicurezza

La valutazione SPF di una crema solare ha poco a che fare con la capacità del prodotto di proteggere la pelle dai raggi UVA (questo perché la protezione UVA e UVB non si armonizzano). I prodotti ad alto SPF sopprimono le scottature da UVB ma non altri tipi di danni causati dal sole. Pertanto tendono a cullare gli utenti per rimanere al sole più a lungo e sovraesposti ai raggi UVA e UVB.

Poiché le persone pensano di essere “protette” tendono a estendere il loro tempo al sole ben oltre il punto in cui gli utenti di prodotti a bassa SPF o di oli naturali si dirigono all’interno. Di conseguenza, mentre gli utenti della protezione solare convenzionale possono ricevere meno scottature UVB come bagnanti non protetti, sono più propensi ad assorbire radiazioni UVA più dannose (che sono ancora inconcludenti per quanto riguarda gli effetti cancerogeni).

Philippe Autier , uno scienziato precedentemente con l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha condotto numerosi studi sui bagnanti e crede che i prodotti ad alto SPF stimolino “profondi cambiamenti nel comportamento solare” che potrebbero spiegare l’aumento del melanoma rischio riscontrato in alcuni studi. Ora possiamo passare l’intera giornata in spiaggia senza doverci ritirare per coprire.

Più prodotti chimici di quelli che hai contrattato

I prodotti SPF alti richiedono concentrazioni più elevate di sostanze chimiche che filtrano il sole rispetto ai filtri solari SPF o agli oli naturali. Alcuni di questi ingredienti possono comportare rischi per la salute quando penetrano nella pelle. Sono stati collegati al danno tissutale, alla potenziale interruzione dell’ormone e possono scatenare reazioni allergiche cutanee.

Se gli studi hanno dimostrato che i prodotti SPF alti erano migliori nel ridurre il danno alla pelle e il rischio di cancro della pelle, forse questa esposizione chimica aggiuntiva potrebbe essere giustificata. Ma dal momento che non offrono alcun vantaggio, quindi la scelta di filtri solari alternativi inizia davvero a sembrare molto più attraente.

Protezione solare naturale

Quando siamo fuori dalla luce che entra nei nostri occhi invia segnali alla ghiandola pituitaria che fa scattare gli ormoni per la protezione della pelle.

Più cerchiamo di ingannare la natura con le sostanze chimiche, più il cancro e altre malattie si manifestano. Spesso lo stress che circonda questi problemi di salute è più dannoso del problema stesso. La salute è semplice e lo è sempre stata.

Almeno lascia che i bambini escano e giochino al sole per sviluppare una quantità sufficiente di vitamina D prima di spargere tutte quelle sostanze chimiche su di loro.

Preferite un’abbronzatura lentamente

fonte http://awarenessact.com/recent-study-shows-how-sunscreen-causes-cancer-not-the-sun/