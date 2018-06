PROVA GIUBOTTO SALVAVITA E SI ACCOLTELLA: MUORE A 22 ANNI

Un gesto goliardico che è costato la vita ad un giovane di soli 22 anni. Accade in Regno Unito dove Jordan Easton, in casa con degli amici, per la voglia di provare un giubbotto salvavita acquistato in precedenza, prende un coltello e se lo conficca nel petto.

Le indagini

I fatti risalgono all’anno scorso, ma gli inquirenti hanno ora dimostrato che i fatti sono andati proprio come descritto in precedenza, senza alcun intervento da parte degli amici che, al contrario, si erano subito prodigati per aiutare in tutti i modi il ragazzo, senza successo però.

fonte: ww.leggo.it