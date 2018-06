Prova costume, cosa mangiare sotto l’ombrellone?

La prova costume è alle porte, anche se molti già sono fuori per sprazzi di vacanza, bisogna correre ai ripari per farsi trovare preparati. Ecco qualche regola semplice da utilizzare anche sotto l’ombrellone. Mangiare tanta frutta e bere acqua naturale aiuta a idratare il corpo e a sciogliere i grassi, evitare cibi altamente salati e bilanciare proteine (possibilmente di pesce) ad alimenti poco acidi. Ecco che ci vengono in soccorso le preziose verdure di stagione per insalate fresche ed invitanti. Magari con l’aggiunta di frutta secca a darci il giusto sprint.

Gelato sì o gelato no?

Se non avete l’abitudine di preparare da casa cibi da portare in spiaggia, ecco qualche consiglio da adottare se vi trovate di fronte al bancone del bar. Come sostituzione del pasto, meglio prediligere un buon gelato alla frutta, piuttosto che quelli cremosi di vari gusti, sicuramente golosi, ma poco adatti alla calura estiva.

Assorbiremo meglio e di più senza appesantire la nostra digestione.

Con questi semplici rimedi, sarà più semplice perdere, tra un bagno e una passeggiata, qualche chilo di troppo.