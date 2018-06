Prove Costume ok con la “magica” dieta di Marc Mességué. La dieta di un giorno di Marc Mességué si basa su un giorno di magro alla settimana (sempre lo stesso per ogni settimana!), in cui ci si deve sottoporre a un regime alimentare piuttosto rigido. La prima regola da seguire è mangiare senza sale. Il consumo eccessivo di sodio infatti, può provocare molti danni, soprattutto al sistema cardiovascolare, per non parlare del gonfiore e della ritenzione idricache vanno a influire non poco sul benessere fisico e sulla linea.

Oltre al sale, bisogna evitare i carboidrati, ad eccezione della colazione, in cui è concesso del pane – sempre senza sale; da bandire anche latte, pasta, riso, insaccati e formaggi. Potete invece abbondare di verdure e cibi freschi, cucinati al vapore, oppure al cartoccio, alla griglia o a crudo. L’apporto proteico verrà garantito da pesce e carne, meglio il primo che consente di consumare quantità maggiori ed è senza colesterolo. Un altro metodo per aumentare l’apporto proteico è consumare proteine vegetali, come lenticchie, fagioli e ceci, che proprio in quanto proteine, non devono essere abbinate a carne e pesce.