Paura a Bracciano: pullman con bambini a bordo esce di strada

Paura questa mattina a Bracciano, alle 10,20, per un pullman con bambini a bordo che è uscito fuori strada in via Tragliatella. Sull’autobus viaggiavano 35 bambini e 4 insegnanti. La notizia è riportata da iltempo.it. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto i vigili del fuoco interventi con una autogru. Illesi tutti i bambini. (foto repertorio)