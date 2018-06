PUTIN APPOGGIA IL GOVERNO CONTE:”QUALCOSA INIZIA A MUOVERSI, FINALMENTE…” Il nuovo governo italiano apre alla Russia e Putin apprezza. “Le sanzioni, le accusa continue verso di noi, sono tutti metodi per contenere la Russia perché l’Occidente vede la Russia come una minaccia, un avversario. Ma questi metodi non sono nell’interesse di nessuno, solo col dialogo e la cooperazione si può avanzare l’economia mondiale. Ora però qualcosa si muove poiché alcuni nostri partner in Europa iniziano a dire che serve cooperare con la Russia”. Queste le parole del presidente russo. Mosca conta di lavorare “congiuntamente con il nuovo governo italiano nello spirito della continuità positiva dei rapporti russo-italiani”, ha detto il ministero degli Esteri russo rispondendo all’ANSA. Quanto alle sanzioni “non siamo stati noi a introdurle ma senz’altro accoglieremmo positivamente approcci ponderati e ragionevoli. Le dichiarazioni “del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Parlamento italiano dimostrano l’intenzione del capo del nuovo governo di cooperare con il nostro Paese: la Russia intende fare altrettanto”.