Quando letteratura e arte si incontrano Un’Altra Galassia è possibile

Cosa succede quando uno scrittore entra in uno dei musei più belli e importanti d’Europa? Si innamora di una statua, di una sala, di una storia.

Ed è proprio lì che decide di invitarci.

Dal 4 al 5 maggio torna Un’Altra Galassia. La festa del libro arriva nelle storiche sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che quest’anno ospita e sostiene la manifestazione.

Incontri, dialoghi, reading e i collaudati format delle “sedute spiritiche” e delle “indianate”.

Come sempre parole condivise sui libri e attorno a chi li scrive: una festa del libro per la città, in uno dei suoi luoghi più suggestivi.

Intervengono:

Paolo Giulierini

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Maria Carmen Morese

Direttrice del Goethe-Institut di Napoli

Valeria Parrella, Pier Luigi Razzano e Massimiliano Virgilio

Organizzatori di Un’Altra Galassia