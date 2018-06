Quel gran “signore” di Favoloso:”speriamo che non vinca quella faccia di m…a!!!” A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 15, Luigi Favoloso, stando a quanto riportato da Leggo, si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa e a Pomeriggio 5 avrebbe fatto una dichiarazione choc contro uno dei 5 finalisti. Come riporta il Tempo , l’ (ex?) fidanzato di Nina Moric avrebbe dichiarato: «Speriamo che non vinca quella faccia di m***a di Matteo». Non è tutto. Su Mediaset Extra, Favoloso avrebbe parlato anche della presunta rissa avvenuta nella Casa con Simone e Alberto. La conduttrice Emanuela Gentilin gli avrebbe chiesto: «È vero che hai picchiato qualcuno dentro la Casa? Magari a telecamere spente?». E lui avrebbe replicato così: «Assolutamente no, sono tutte bestie palestrate e io sono l’unico mingherlino, 95 kg per ciascuno, ti pare che meno qualcuno? Né Simone né Alberto. La produzione lo avrebbe fatto vedere».