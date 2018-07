“Quel Prete mi ha stuprato più volte e mi ha costretto a prenderlo…..” denuncia choc di un ragazzino. SCANDALO IN VATICANO.

Di papponi sulla pelle degli immigrati ne abbiamo conosciuti molti. A loro Mario Giordano ha addirittura dedicato un libro, Profugopoli, in cui racconta l’ industria dell’ accoglienza, ovvero come fare tanti soldi spacciandosi per buoni e facendola franca. Sebbene il campionario raccolto dal collega sia piuttosto vasto, all’ appello mancava però il caso di un frate cappuccino che, nonostante il giuramento di povertà, si baloccava con i milioni, denaro accumulato proprio con i cosiddetti profughi. A colmare la lacuna ci ha pensato un giovane extracomunitario che per qualche tempo è stato ospite della comunità fondata dal religioso. Il ventenne ha messo nero su bianco in una denuncia recapitata in Procura una storia di quattrini, molti, ma anche di sesso.

I fatti

Già, perché il padre cappuccino pare che, oltre alla passione dei soldi, avesse anche quella per i ragazzini, al punto da trasformare il giovane a lui affidato in un amante a sua completa disposizione. La vicenda è ovviamente scabrosa, anche per una serie di dettagli contenuti nell’ esposto. Tuttavia, a suscitare scandalo non è il fatto che si sia scambiata la sacrestia per un’ alcova (dopo il curato che sposa il fidanzato e pretende di continuare a distribuire i sacramenti si fa fatica a stupirsi), ma la sorpresa sta nel nome dell’ accusato, ossia padre Antonio Zanotti. Si deve sapere che il suddetto cappuccino è piuttosto noto nell’ ambiente delle persone caritatevoli che soccorrono gli immigrati.

Da anni ha preso a cuore la questione, facendo la predica a chi non fosse disposto ad accogliere gli stranieri nel proprio Paese. Dar da mangiare e da dormire agli extracomunitari, per padre Antonio, è diventata una missione, al punto che la comunità da lui fondata per assistere i tossicodipendenti si è via via trasformata in un centro di accoglienza con svariate succursali.Gli ultimi dati, quelli dello scorso anno, segnalano che la sola prefettura di Bergamo avrebbe staccato a padre Zanotti e alla sua associazione un assegno da 5 milioni di euro, mentre quella di Como avrebbe finanziato Oasi con quasi 600.000 euro, cui seguono un altro mezzo milione della prefettura di Lodi e 346.000 euro erogati dai funzionari governativi in quel di Cremona. Non è finita qui: il Comune di Milano ha delegato all’ associazione l’accoglienza delle madri e dei minori con disagio psichico, bonificando alla comunità di padre Zanotti 950.000 euro, cui si aggiungono altri 268.000 euro dell’ azienda sanitaria di Milano per la cura dei tossici. Risultato, in tutto fanno quasi 8 milioni, mica noccioline. (La Verità)