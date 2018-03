Fabrizio Frizzi verrà ricordato come un uomo estremamente generoso. Era ben voluto da tutti i suoi colleghi ed estremamente amato dal grande pubblico. Ma c’è una storia che più di tutte rimarrà impressa nel cuore di tutti: quella volta in cui, nel 2000, donò il midollo osseo ad una ragazza di 11 anni affetta da leucemia, salvandole la vita. “Mi ci è voluto un po’ per capire di chi fossero le cellule staminali”, ha raccontato lei in un’intervista, “ma l’ho capito: di una persona molto nota che non vuole essere ringraziata né chiamata eroe, ma che adesso sono riuscita ad abbracciare. Il mio fratellone Fabrizio”

Non voleva essere chiamato eroe

Dopo quell’incontro, Frizzi è tornato a parlare dell’episodio anche in tv e ha spiegato il motivo per cui nel 1994 si era iscritto al registro di donatori di midollo osseo. “Ho pensato non bastasse chiedere la disponibilità della gente in tv. Racconto quello che ho fatto solo per provare ad attirare l’attenzione sulla necessità delle donazioni”.