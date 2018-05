La storia di questa donna è una storia di coraggio e determinazione. Ha raccontato ai media di come il culturismo le abbia salvato la vita, strappandola da un periodo di depressione e dipendenza all’alcool. “Ero in preda al panico- racconta- non mangiavo più, ero denutrita, non ero lucida. Uscivo da un momento buio della mia vita: la separazione da mio marito, il cattivo rapporto con la mia famiglia. Eventi che precipitavano vorticosamente, ho sempre pensato di non arrivare ai miei 50 anni, di morire prima. Nonostante tutto, ho iniziato un giorno, a frequentare la palestra e a fare 2 sedute di cardio a settimana, poi ho provato i pesi ed è stato un miracolo. Sono entrata in una nuova palestra specializzata in allenamento pesi e in 12 settimane c’è stata una trasformazione incredibile. Ho incontrato un allenatore che ha elaborato un piano di esercizi per me, ed ho sperimentato cinque sessioni di pesi a settimana”.

“All’inizio, mi sentivo fuori luogo, non è stato semplice ambientarmi. Ma il mio allenatore mi ha motivato ad andare avanti e in poche settimane ho iniziato a notare cambiamenti incredibili sia dentro che fuori. Ho iniziato a sentirmi più concentrata e leggera. Inoltre, non potevo credere che stavo mangiando così tanto, eppure la forma del mio corpo stava cambiando in un modo così incredibile. Alla fine del programma di 12 settimane ero più in forma, più felice e più tonico di quanto potessi ricordare di essere mai stata. Poi, il mio istruttore mi ha incoraggiato a iniziare un altro programma di 12 settimane, questa volta con l’obiettivo di preparare una competizione per il bodybuilding. Così, a 46 anni, ho iniziato ad allenarmi per la mia prima competizione

Per 12 settimane mi sono allenata sette giorni su sette, il mio allenatore ha ideato un piano su misura per me incorporando sia pesi liberi che pesi. La mia dieta consisteva in un sacco di avena, bacche, proteine, petto di pollo biologico e freschi vegies, acqua e integratori.