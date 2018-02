Raccolta fondi per cure Roberto Zanda

CAGLIARI, 22 FEB – Al via la campagna per raccogliere fondi a sostegno di Roberto “Massiccione” Zanda, l’ultrarunner sardo che, durante la gara dello Yukon Artic Ultra 2018, al confine tra Alaska e Canada, ha subito il congelamento di mani e piedi e ora rischia di perder gli arti. In occasione del meeting in programma sabato 24 febbraio, l’azienda farmaceutica cagliaritana Mytho, specializzata in integratori alimentari per lo sport e sponsor di “Massiccione”, organizzerà una lotteria a sostengo di Zanda che attualmente si trova ricoverato all’ospedale Umberto Parini di Aosta e dovrà sottoporsi a cure delicate e una lunga riabilitazione. “Abbiamo ritenuto doveroso – spiega Roberto Fadda, amministratore unico di Mytho – unire al convegno una raccolta fondi per il nostro Massiccione. Zanda non è solo un atleta sponsorizzato dalla nostra azienda, ma è soprattutto un amico e in questo momento ha bisogno di tutto l’aiuto possibile e cercheremo di coinvolgere in questa iniziativa le tante persone che gli vogliono bene”.

2018-02-22_1221744624