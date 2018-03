Rafforzati controlli a ingresso Duomo

MILANO, 30 MAR – Sono state rafforzate a Milano, su disposizione del questore Marcello Cardona, le misure di sicurezza in occasione di Pasqua con un’attenzione particolare alle aree con obiettivi istituzionali e quelle interessate da iniziative culturali o da funzioni religiose. Osservato speciale il Duomo ma sono stati intensificati i controlli anche su monumenti e musei, centri commerciali e sulle linee di trasporto urbano. Rimane in funzione l’Area omogenea pedonale nell’area della cattedrale, in vigore già dal 23 dicembre scorso, ma per agevolare l’ingresso dei fedeli in Duomo, d’intesa con le autorità religiose, fino alle 20 del 2 aprile è stato potenziata la vigilanza agli accessi, con ulteriori militari del Raggruppamento Tattico Lombardia dell’Esercito, operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri, muniti di GAP e metal detector. Per evitare disagi e per velocizzare le code sul sagrato, considerato il potenziamento dei controlli, è stato previsto il raddoppiamento delle corsie di accesso per i visitatori.

