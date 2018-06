Muore dopo intervento, aveva solo 22 anni

Aveva accusato un malore dopo aver subito lʼintervento di riduzione dello stomaco, portata in ospedale, la ragazza è deceduta. E’ accaduto a Rosaria Lobascio di soli 22 anni, aveva deciso di sottoporsi all’ intervento di riduzione dello stomaco presso l’ospedale civile di Mercato San Severino (Salerno). Dopo l’operazione è rimasta a casa per il periodo di convalescenza , ma improvvisamente ha avuto un malore. Inutile la corsa dai medici, per la povera Rosaria non c’è stato nulla da fare. I parenti hanno deciso di vederci chiaro e hanno sporto denuncia