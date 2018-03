Donna di 24 anni incinta si chiude in casa e minaccia il suicido

Si è barricata in una stanza minacciando il suicidio. Una giovane di 24 anni, incinta di 4 mesi, ha tentato il suicido. Succede in via Vittorini, a Pra’, dove per ore carabinieri e sanitari hanno cercato di convincere la giovane, a uscire e a non fare del male al bimbo che porta in grembo.

Come riporta genovatoday, l’allarme è scattato prima dell’alba con una chiamata da parte del fidanzato della ragazza, che ha chiesto aiuto al 112 per calmarla dopo averla vista distruggere l’appartamento. Poi sono arrivate le minacce di farla finita, per protesta contro la decisione del tribunale di allontanare l’altro figlio della coppia. I militari sono riusciti a raggiungerla e immobilizzarla prima che la situazione degenerasse. La 24enne è stata portata in ospedale.