Ragazza We Can Dance, tutto pronto per l’ottava edizione

Ottava edizione di Ragazza WE CAN DANCE.

Domenica 10 Giugno la carovana del concorso sarà ospitata dal C.c.Neapolis sito in Via Argine a Napoli, il centro commerciale della città di Napoli, diretto dalla direttrice la dottoressa Borriello Floriana, per il secondo anno consecutivo il centro ospita il concorso di bellezza.

Ospiti dell’evento la bravissima Monica Sarneli e l’astrologo di fama nazionale Riccardo Sorrentino. La kermesse avrà inizio alle ore 18.30.

Ragazza WE CAN DANCE ideato da Stefano e Dino Piacenti propone come ogni anno un tour estivo itinerante con tappe in giro per la penisola, durante le quali le partecipanti avranno modo di mostrare capacità ed estro inseguendo il sogno di diventare showgirl.

L’omonimo format televisivo WE CAN DANCE (nato 24 anni fa), seguirà passo dopo passo le candidate documentandone i progressi e il percorso verso il mondo dello spettacolo.

La kermesse si rivolge a ragazze di talento con tanta voglia di esprimersi e mettersi in gioco,anche quest’anno andrà alla ricerca di nuovi volti per il mondo dello spettacolo.

Centinaia le richieste di partecipazioni ai casting, il concorso è diventato uno degli eventi più attesi del settore. Ragazza WE CAN DANCE non rappresenta un tradizionale concorso di bellezza, ma L’opportunità per entrare a far parte di una rete professionale.