Dopo giorni di ricerche, la tragica scoperta: una 13enne britannica è stata trovata senza vita in una campagna nei pressi di un centro sportivo. A dare l’allarme per la scomparsa era stata la mamma, preoccupata perché la figlia tardava a rincasare. La polizia ha reso noto che il sospettato per l’accaduto sarebbe un 24enne, che avrebbe prima violentato e poi ucciso la vittima. Si attendono comunque i risultati dell’autopsia per far luce sulle reali cause del decesso.

fonte: Fanpage