Ragazzina rapita e stuprata per anni dal PORCO. La testimonianza è da brividi.

La polizia di Sulawesi ha liberato una ragazza di 28 anni tenuta prigioniera per 15 anni da un 83enne considerato lo “sciamano” del villaggio.

La giovane aveva 13 anni quando è stata rapita dall’uomo che l’ha sottoposta al lavaggio del cervello facendole credere di essere posseduta da uno spirito maligno obbligandola a fare sesso con lui per guarire.

La testimonianza

Lo sciamano disse alla famiglia che la ragazza era partita per Giacarta per trovare lavoro, invece la teneva già segregata in una grotta, dove è rimasta fino a ieri. «La vittima sembra essere stata sottoposta al lavaggio del cervello, era quasi timorosa di scappare e aveva paura di incontrare altre persone perché pensava di essere posseduta di uno spirito maligno»

Fonte: Leggo