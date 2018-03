Ragazzina si butta dalla finestra di casa sulla collina di Moncalieri

Torino – Una ragazzina italiana di 12 anni si è lanciata dalla finestra del bagno di casa, al primo piano di una villetta situata sulla collina di Moncalieri. L’episodio è avveuto nella serata di ieri.

Come scrive torinotoday.it, la ragazzina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Regina Margherita di Torino, ed è stata trattenuta in osservazione nella notte ma non ha subito traumi gravi. Secondo le prime ricostruzioni poco prima di lanciarsi avrebbe avuto una discussione con i genitori inerente problemi a scuola.