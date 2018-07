Ragazzina stuprata e messa incinta dal fratello: condannata per aver abortito

Era stata violentata dal fratello e aveva deciso di abortire. E’ capitato ad una 15enne che per non avere il figlio dall’unione incestuosa, aveva deciso di terminare la gravidanza. Una decisione che però le è costata cara,

visto che la ragazza indonesiana è stata condannata a sei mesi di reclusione per aver deciso di abortire. Il portavoce del tribunale distrettuale di Muara Bulian, sull’isola di Sumatra, ha spiegato all’agenzia di stampa Afp: “La ragazza è stata accusata in base alla legge sulla protezione dei minori per aver abortito.

Feto decapitato, la macabra scoperta.

Una legge assurda, anche se per il fratello di 18 anni, arriva una pena da scontare di due anni, secondo quanto ufficializzato da Singgih Hermawan, vice capo della polizia di Batanghari.

La povera ragazza era stata stuprata otto volte da settembre 2017. Poi, la macabra scoperta di un feto con senza testa. Gli agenti locali hanno fermato i due dopo la scoperta del feto nascosto in una piantagione.