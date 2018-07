Una donna disabile è stata bullizzata da quatto adolescenti che l’hanno cosparsa di farina e le hanno lanciato uova per poi costringerla a posare per delle fotografie diffuse sul web. I quattro ragazzi, ritratti in posa dietro la donna che appare seduta su di una panchina, sono stati rintracciati e arrestati.

Fonte: New Notizie