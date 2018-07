Ragazzino di 12 anni salva bagnante che stava annegando con la sua tavola da surf.

Tancredi, un ragazzino di soli 12 anni è riuscito a salvare in mare un bagnate di 50 nni in difficoltà che stava annaspando nelle acque al largo delle Spiagge Bianche di Vada portandolo a riva sano e salvo senza grosse difficoltà. Tancredi, amante del surf, era sulla sua tavola in cerca delle onde migliori quando si è accorto dell’uomo in difficoltà.

Il fatto

Senza pensarci su due volte Tancredi si è diretto verso di lui per soccorrerlo. “Con la tavola ho nuotato verso di lui e mi ha detto che aveva dei crampi. L’ho tirato su sulla tavola e mi sono messo a nuotare verso la riva, ma c’erano le onde che arrivavano da dietro e non era facile mantenere l’equilibrio”

Fonte: Fan Page