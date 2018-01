Ragazzo morto suicida, folla ai funerali

NUORO, 10 GEN – “Cari giovani, c’è sempre una speranza, è lì vicino a voi: è la famiglia. Grazie Signore per averci donato Francesco”: sono le parole strazianti del sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, papà del ragazzo di 14 anni che si è ucciso in casa con un colpo di fucile alla testa, a conclusione della cerimonia funebre nella parrocchia del Santissimo Crocefisso. La chiesa e la piazza antistante non sono riuscite a contenere le centinaia di persone accorse da ogni parte della Baronia e della Sardegna per dare l’ultimo saluto a Francesco. Decine di sindaci sono arrivati fino alla chiesa del paese per portare un abbraccio al collega, straziato dal dolore, alla moglie Giuseppina e alla sorella maggiore della vittima: nessuno si è staccato nemmeno un attimo dalla bara del ragazzo. In prima fila anche l’assessore regionale alla Cultura Giuseppe Dessena. Davanti al corteo funebre i bambini e i ragazzi di Galtellì, i compagni di scuola di Francesco, ciascuno con una rosa bianca in mano.

