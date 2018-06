L’ACCUSA: «LA RAGGI È FASCISTA»

Sembrava tutto fatto in Consiglio comunale, poi la retromarcia del sindaco che di fatto ha bloccato tutto. Adesso sulla vicenda prende posizione sulle colonne del Tempo anche Donna Assunta Almirante, la vedova dello storico leader del Movimento Sociale Italiano. E la sua posizione come sempre è netta e chiara e prova a smontare il ragionamento con cui la Raggi ha di fatto imposto la sua decisione: “indaca, cosa intende per fascismo? Perché se intende l’ imposizione del potere di un singolo su una decisione democratica e popolare allora mi sembra che la fascista sia lei”. Poi la stessa Assunta Almirante rincara la dose e mette sempre più nel mirino il sindaco di Roma: “Siamo arrivati al paradosso”, scrive, “di una sindaca che prima dice ‘la decisione dell’assemblea comunale è sovrana’ e poi dopo qualche ora cambia idea ed impone il suo pensiero impedendo una decisione democraticamente votata”. Insomma adesso tra la vedova Almirante e Virginia Raggi è scontro aperto.

Fonte: Dagospia