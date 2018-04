Raggi, piano rientro? Servono più fondi

ROMA, 3 APR – “Ne parlerò con l’assessore Lemmetti e poi ci confronteremo con il Governo, al quale chiaramente chiedo di prendere in considerazione come prioritaria l’attività da fare su Roma. Quindi più competenze, più poteri e più fondi”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata a margine di una riunione al III Municipio sulla relazione del Governo sul piano di rientro del Comune che potrebbe vedere dei fondi a rischio. “E’ evidente che Roma deve essere trattata come una Capitale non solo sulla carta ma a 360 gradi”, ha aggiunto. Quanto all’esito delle elezioni, a margine dell’incontro, la sindaca Raggi ha osservato: “il risultato mi sembra chiaro, mi auguro che Luigi Di Maio sia il nostro premier”.

