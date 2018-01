PARIGI, 10 GEN – Terrore questa sera a Parigi per uno spettacolare assalto a mano armata al centralissimo hotel a 5 stelle, il Ritz di place Vendome. In cinque, in passamontagna e in scooter, hanno preso d’assalto la gioielleria dell’hotel rubando un’ingente somma in gioielli, sembra 3,5 milioni di euro. Secondo le prime testimonianze erano armati di un’ascia e di pistole e fucili. Tre sono stati fermati, in due sono tuttora in fuga.

