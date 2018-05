Casoria. Giovane 20enne commette due rapine: le vittime sono una donna e un operatore ecologico

Casoria. Giovane 20enne commette due rapine

I Carabinieri della Tenenza di Arzano hanno tratto in arresto un 20enne di Casoria incensurato. Alle 05.20 di stamattina, l’uomo in grave stato di alterazione per abuso di alcool e stupefacenti aveva rapinato, puntando un coltello alla gola, una 49enne di Casoria che si accingeva a salire sulla propria vettura per andare a lavorare.

Poco dopo, il 20enne, aveva aggredito un operatore ecologico 65enne di Casoria che stava lavorando, colpendolo alla testa con un corpo contundente e a calci e pugni per appropriarsi del suo portafogli.

Giunti sul posto i Carabinieri di Arzano hanno acquisito le dichiarazioni della vittima e di testimoni che indicavano uno stabile in cui era entrato il rapinatore. Entrando nella palazzina indicata e seguendo tracce ematiche lungo le scale sono giunti all’abitazione di famiglia, dove Liberti si era rifugiato. Nell’appartamento è stato rinvenuto il portafogli dell’uomo e la borsa della donna.

L’operatore ecologico è stato portato all’Ospedale “San Giovanni Bosco” di Napoli. I medici gli hanno riscontrato una ferita lacero contusa alla testa e varie escoriazioni e contusioni, al volto e sul corpo guaribili in 10 giorni. L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.