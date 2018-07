Rapisce il figlio della vicina e gli dà fuoco: il piccolo aveva solo 6 mesi.

Rapisce il figlio di 6 mesi della vicina e lo uccide dandogli fuoco. La mamma del piccolo ha denunciato la sparizione del figlio e la donna, che vive a Natchitoches è stata aggredita da due persone che le hanno spruzzato una sostanza chimica in faccia.

Il fatto

Sono scattate le ricerche della polizia e il piccolo è stato ritrovato sui binari della ferrovia dove è sembrato evidente che gli avessero dato fuoco. Le sue erano gravissime: aveva ustioni in tutto il corpo e problemi di respirazione. La corsa in ospedale e i tentativi disperati dei medici di salvarlo non sono stati sufficienti ed è deceduto.

Fonte: Leggo