Ravasi, violenza donne problema epoca

PERUGIA, 13 GEN – Uno dei problemi “che sentiamo nella nostra epoca” è quello della “violenza contro le donne e la prevaricazione anche nel linguaggio che è nelle forme che ben sappiamo”: a dirlo è stato il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, intervenuto a Perugia a un incontro dell’Apostolato biblico e dall’Ufficio catechistico dell’archidiocesi. Iniziativa che si è svolta in cattedrale, presente l’arcivescovo e presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. Ravasi è stato invitato a offrire una lettura, alla luce dei nostri giorni, del libro biblico di Daniele in preparazione al Sinodo dei vescovi per i giovani. Nel suo intervento – del quale riferisce l’archidiocesi -, il cardinale Ravasi ha rivolto un monito, soprattutto alle giovani generazioni, a non lasciarsi strumentalizzare dal potere, che sfrutta le loro doti fisiche e le loro capacità umane.

2018-01-13_1131759069