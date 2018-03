Recuperare la memoria storica della città, a Casoria la presentazione del libro di Giuseppe Clarino

Il giorno 23 marzo alle ore 17.30 nella sede dell’Arciconfraternita della Pietà e Buon Consiglio, sita in Largo San Mauro si terrà la presentazione del libro dell’ingegnere Giuseppe Clarino “L’insula Casoriana dei Rocco di Torrepadula”. All’evento saranno presenti giornalisti, scrittori ed esperti del settore. Il volume nasce dall’esigenza di recuperare la memoria storica della città di Casoria e di contribuire ad una riconversione culturale della società casoriana per lasciare ai casoriani e non, una delle tracce del glorioso e nobile passato della città.

Nel libro si parla delle vaste proprietà e terreni che i Rocco di Torrepadula ebbero nella provincia di Napoli e specialmente nella città di Casoria dove costruirono fabbricati contigui tali da costituire un’insula. Lo scopo è quello di far conoscere ai più, le bellezze di Casoria, alcune nascoste, e altre che, nel tempo, hanno subito rimaneggiamenti edilizi tali da non riconoscerne più i tratti originari. Un libro che racconta la storia dei palazzi dei conti di Torrepadula e precisamente dell’edificio in Via Nicola Rocco 8, quello in Via Nicola Rocco 3, i due contigui di Via Nicola Rocco 13, quello all’angolo tra Via Nicola Rocco e Via Giacomo Matteotti e quello di Via San Benedetto 16 oltre a un rapido cenno alla chiesa della Madonna della Mercede in Via Campanariello appartenuta ai Rocco come cappella privata e che le cui origini risalirebbero addirittura ai tempi in cui Cesare era solito assegnare ai suoi veterani vasti terreni e alcuni di essi anche in Casoria. Un’attenzione particolare merita la cappella gentilizia, annessa al palazzo di via San Benedetto, dedicata a San Giulio Papa. In essa si trovano delle lapidi che Innocenzio Rocco fece apporre in memoria dei figli Giulio e Luisa prematuramente morti e della moglie Mariateresa Ricciardi.