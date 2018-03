Redditi politici, Grillo sale di 6 volte

ROMA, 16 MAR – Torna a salire il reddito di Beppe Grillo, fondatore del M5S: nella dichiarazione dei redditi 2017 l’imponibile è pari a 420.807 mentre per il 2016 era stato pari a 71.957 euro. L’anno ancora precedente, quello relativo alla dichiarazione dei redditi 2015, l’imponibile era a 355.247 euro. Nella squadra di governo mantiene il primo posto la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che per il 2017 ha dichiarato 182.016, poco di più dell’anno precedente, seguita dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che ha dichiarato 166.264 e che a differenza dell’anno scorso afferma di avere fondi comuni di investimento cointestati con il coniuge. Terza classificata la ministra dei Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro che dichiara 151.672. In coda la ministra della Salute Beatrice Lorenzin con 91.888; vicino il ministro dell’Interno Marco Minniti che dichiara 92.260.

2018-03-16_1161785810