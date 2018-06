REDDITO DI CITTADINANZA, ARRIVA L’ATTESA NOTIZIA. HA PARLATO LUIGI DI MAIO.

Durante il question time alla Camera Luigi Di Maio ha risposto sulle risorse disponibili per introdurre il reddito di cittadinanza entro l’anno, e poi sulle iniziative volte a incrementare le pensioni minime e sociali; sulle iniziative volte a contrastare la precarietà nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alla reintroduzione dell’articolo 18 per i neoassunti e al riordino degli ammortizzatori sociali; e infine sul futuro produttivo e occupazionale dell’Ilva.

LE DICHIARAZIONI

“Il reddito di cittadinanza verrà attuato il prima possibile, le coperture già ci sono. C’è una situazione drammatica, al Sud un abitante su 10 vive in indigenza. Con il premier Conte abbiamo subito indetto un tavolo alla presidenza del Consiglio per coordinare i ministeri che se ne interesseranno e per realizzare questo strumento”. ha detto il ministro pentastellato. Questa la replica di Giorgio Mulè (Forza Italia): “Tajani ha detto che non si possono utilizzare fondi europei. È una misura contro la povertà? O contro la disoccupazione? Voi giocate sull’ambiguità. Il ministro Tria da già detto che i soldi non ci sono. Lei è il ministro del Lavoro, e il lavoro lo deve creare, non deve fare l’elemosina”.