Reddito di cittadinanza dal 1 luglio… Ecco o requisiti per richiederlo

Reddito di inclusione dal 1° luglio 2018 nuovi requisiti e nuovo modello di domanda: in base alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, il REI, reddito di inclusione, a partire dal prossimo 1° luglio, diventa finalmente una misura universale contro la povertà in Italia, in quanto sarà richiedibile da tutti i cittadini a prescindere dalla loro composizione familiare.

Fino al 30 giugno 2018, infatti, chi presenta domanda REI, deve rientrare in specifici in primis quello di appartenere ad una famiglia nel cui interno ci sia, al momento della domanda, almeno un figlio minore, un figlio disabile anche maggiorenne, una donna in gravidanza o un over 55 anni disoccupato.

Cosa cambia invece dal 1° luglio 2018 in poi? Cambiano le condizioni di accesso al REI dal momento che dal 1° luglio 2018, il REI diventa a tutti gli effetti reddito di inclusione universale con nuovi requisiti: abolizione del requisito nucleo familiare ed il mantenimento del solo requisito economico familiare e nuovo modulo di domanda REI.

Reddito di inclusione universale: cos’è e come funziona?

Che cos’è il reddito di inclusione universale? Il reddito di inclusione universale 2018, è un nuovo beneficio economico riservato alle famiglie che vivono in povertà in Italia.

Dalla sua entrata in vigore, 1° dicembre 2017, e fino al 30 giugno 2018, la misura è caratterizzata da determinati requisiti di accesso che devono essere posseduti dalla famiglia richiedente, al momento della domanda presentata al Comune di residenza.

Dal 1° luglio 2018, invece, i requisiti Reddito di inclusione, cambiano per effetto di una delle tante novità introdotte dal Governo con la nuova Legge di Bilancio 2018. Da tale data, il REI, diventa una vera e propria misura universale contro la povertà, richiedibile da tutti i cittadini.

Reddito di inclusione universale come funziona? Il Reddito di inclusione universale funziona così:

la famiglia in possesso di tutti i requisiti redditi di inclusione 2018, presenta il nuovo modulo domanda REI, al Comune di residenza;

il Comune, una volta ricevuta tutta la documentazione, verifica la correttezza dei dati e la trasmette all’Inps;

L’Inps, a sua volta controlla il possesso dei requisiti, e: se l’esito è positivo, invia a Poste Italiane, l’ok per l’erogazione dell’importo spettante in base al numero dei componenti della famiglia richiedente; se l’esito è negativo, comunica al cittadino, il motivo del rigetto e le istruzioni per presentare eventualmente il ricorso;

Dopo l’ok dell’Inps, Poste Italiane, emette la Carta REI a nome del cittadino beneficiario.

Reddito di inclusione cosa cambia dal 1° luglio 2018? Dal 1° luglio 2018, il reddito di inclusione diventa universale, grazie alle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2018, ossia, l’abolizione del requisito familiare come condizione di accesso alla domanda REI.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, tutti i cittadini avranno diritto a presentare la domanda REI al proprio Comune di residenza a prescindere dal fatto che nella famiglia ci sia almeno:

– 1 figlio minorenne;

– 1 figlio disabile anche maggiorenne;

– 1 donna in gravidanza;

– o un over 55 disoccupato.

In pratica, dal 1° luglio 2018 il reddito d inclusione universale, è concesso solo sulla base del requisito economico familiare ISEE e ISRE, di patrimonio immobiliare e mobiliare.

Reddito di inclusione universale: nuovi requisiti dal 1° luglio 2018

Quali sono i nuovi requisiti universali Reddito di Inclusione 2018 dal 1° luglio? A partire dal 1° luglio 2018, ecco quali sono le nuove condizioni per accedere al reddito di inclusione universale.

Solo requisiti economici:

soglia Isee fino a 6.000 euro;

soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale;

Patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila euro al netto dell’abitazione principale;

la soglia è sotto 20mila euro al netto dell’abitazione principale; Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 mila euro.

Come abbiamo detto fino adesso, a partire dal 1° luglio 2018, entra in vigore il reddito di inclusione universale, quale misura nazionale contro la povertà in Italia, richiedibile da tutti i cittadini a prescindere da come è composta la famiglia, in quanto da tale data, è abolito il requisito nucleo familiare.

Dal 1° luglio, pertanto, anche chi è solo, chi è sposato senza figli o chi ha figli maggiorenni, per esempio, potrà presentare la domanda per ottenere la carta REI e l’importo spettante del reddito di inclusione ma solo se in possesso dei requisiti economici ISEE e ISR, del patrimonio mobiliare ed immobiliare e se:

cittadini italiani;

cittadini comunitari: per cui stranieri con cittadinanza in uno dei Paesi UE;

familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;

cittadini extracomunitari: per cui stranieri e immigrati in possesso del permesso di soggiorno CE;

in possesso del permesso di soggiorno CE; titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) residenti in Italia da almeno due anni.

