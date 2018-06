“2000 EURO AGLI ADULTI E 500 EURO AI MINORI”: ARRIVA LA PROPOSTA SUL REDDITO DI CITTADINANZA.

La proposta di duemila euro a tutti gli adulti come reddito di cittadinanza non è un’idea che arriva direttamente dal governo M5S e Lega ma da un altro paese: la Svizzera. L’idea è nata in un villaggio del Canton Zurigo, di appena 1300 abitanti, che vuole sperimentare (dal 2019) un reddito di base simile al reddito di cittadinanza proposto dal movimento.

La cittadina si chiama Rheinau ed è una delle più ricche della Svizzera. Nel 2016 un referendum respinse questa proposta.

Secondo l’idea, ogni adulto dovrebbe ricevere poco più di duemila euro al mese mentre per i minorenni la cifra dovrebbe essere minore (la proposta era di 500 euro). Il Governo aveva esortato gli elettori a respingere l’idea e votare contro sia per i costi sia per i valori svizzeri legati al lavoro. A Rheinau stanno pensando di andare avanti con questa proposta.