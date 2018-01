Regione Marche, acquisto 364 alloggi

ANCONA, 4 GEN – Firmato oggi un decreto della Regione Marche con cui, per un valore di quasi 56 milioni di euro (Iva e altri oneri compresi), si accerta il fabbisogno di 364 unità immobiliari espresso dai Comuni, da assegnare alle famiglie terremotate in sostituzione di Cas e sistemazione in albergo. I sindaci hanno abbinato i nuclei familiari ai singoli immobili sulla base di graduatorie già approvate. L’acquisto delle abitazioni è previsto dall’articolo 14 del Dl n. 8 del 2017 per valorizzare risorse pubbliche, trasformandole in patrimonio immobiliare per alloggiare in modo sicuro i cittadini colpiti dal sisma per il periodo dell’emergenza.Il provvedimento della Regione è in attesa della prevista autorizzazione di spesa a carico della gestione emergenziale da parte del Dipartimento di Protezione civile nazionale. In relazione alle richieste dei Comuni, si prevede un’ ulteriore apertura dei termini per consentire l’eventuale ulteriore assegnazione delle unità immobiliari ancora disponibili ai soggetti aventi diritto.

