Renzi, daremo 80euro anche a partite Iva

ROMA, 1 FEB – “Vogliamo fare un lavoro in più di quello che abbiamo fatto fino a oggi sulle famiglie. In questi anni abbiamo dato la priorità agli imprenditori che assumevano. Ora vogliamo dare gli 80 euro per ogni figlio, ogni mese fino a 18 anni”. Lo dice il segretario Pd Matteo Renzi a Porta a Porta. “Ma vogliamo dare gli 80 euro anche alle partite Iva”, a prescindere dai figli, aggiunge, “perché sono state un pò dimenticate. Al lavoratore dipendente oggi vanno gli 80 euro, a una partita Iva che guadagna meno di 26mila euro lordi, non arriva niente”.

2018-02-01_1011551603