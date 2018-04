Renzi – Di Maio è scontro. L’ex segretario del Pd: “No a governo con M5S”

L’ipotesi di un governo tra Cinque Stelle e Pd è definitivamente tramontata. “Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Renzi, sottolineando che “non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Sull’incontro con il leader del M5S Di Maio, l’ex segretario del Pd, come riporta Tgcom24,ha risposto: “Incontrarsi con Di Maio? Sì e magari in streaming, ma no alla fiducia”- Penso che incontrarsi con Di Maio sia un fatto normale, naturale, come con altri leader. Secondo me andrebbe fatto in streaming l’incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza”.