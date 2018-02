ROMA, 28 FEB – “Il rischio di un governo estremista c’è, non escludo nemmeno un governo tra Grillo e la Lega. Ecco perché dico voto utile, voto utile, voto utile”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Bersaglio Mobile. E un governo di M5S e LeU? “Non so se lo vogliono fare, ma sicuramente non hanno i numeri”, risponde il leader Dem.

