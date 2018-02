Renzi, Pd no al governo con estremisti

ROMA, 26 FEB – “Berlusconi è alleato con Meloni e Salvini, con chi è contrario all’euro, propone i dazi sulle esportazioni e ha come riferimento la Le Pen. Il Partito Democratico non può stare al governo con gli estremisti”. Lo dice il segretario del Partito democratico Matte Renzi in un’intervista a America Oggi. “Il sistema politico italiano oggi – spiega – è più frammentato rispetto a quello statunitense, anche se il Partito Democratico aveva lavorato per un sistema elettorale e istituzionale più semplice e chiaro. In questo scenario noi abbiamo comunque costruito una coalizione di centrosinistra coerente. Il nostro obiettivo è di essere il primo gruppo in Parlamento. Dopo il voto sarà il Presidente della Repubblica a indicare chi avrà il compito di formare il nuovo governo”.

2018-02-26_1261668064