MILANO, 25 FEB – “L’utilizzo in campagna elettorale di elementi cari a tanti di noi di valore religioso per prendere un voto in più sa tanto di strumentale e questa campagna elettorale ha bisogno di verità invece che delle cose più incredibili”. Lo ha detto Matteo Renzi a Milano aggiungendo che “il premier giura sulla Costituzione non sul Vangelo”.

2018-02-25_1251604506