Renzi al Senato:”Governo non avrà nostra fiducia ma nostro rispetto….”

«Il neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nona avrà la nostra fiducia ma sempre il nostro rispetto». Queste le dure parole del leader politico del Pd, Matteo Renzi. «Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto perché abbiamo rispetto dei ruoli. Con il giuramento lei rappresenta anche noi, lei è anche il nostro presidente del Consiglio e noi la rispetteremo sempre dentro e fuori questa aula». Poi Renzi precisa. «Noi le garantiamo che la nostra opposizione non occuperà mai i banchi del governo non insulterà mai i ministri della repubblica, non attaccherà mai le istituzioni del nostro paese al grido ‘mafia, mafia, mafia’. Il nostro No è motivato dal fatto che è un contratto scritto con l’inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto».

L’ex presidente del Consiglio puntualizza. «Terza repubblica? Gli 89 giorni di teatrino a cui abbiamo assistito ci fanno pensare che continui la prima repubblica». Infine. «Pensiamo che in quei banchi ci sia la coalizione di domani noi siamo un’altra cosa. Siete diversi, ma avete lo stesso metodo di violenza verbale. Anche noi potremmo farvi lo screening, ma non lo facciamo perché noi siamo un’altra cosa».