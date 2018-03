Renzi si dimette: “Serve una pagina nuova, noi all’opposizione”

Serve “un congresso che a un certo punto permetta alla leadership di fare ciò per cui è stato eletto. Non un reggente scelto da un ‘caminetto’, ma un segretario scelto dalle primarie”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi al Nazareno.

“Siamo orgogliosi dei nostri risultati, no ad un governo con gli estremisti, noi non abbiamo cambiato idea nel giro di 48 ore. Quando abbiamo detto no alla cultura dell’odio noi non abbiamo scherzato. Tre elementi, dice, “ci separano da Salvini e Di Maio, il loro antieuropeismo, l’antipolitica e l’utilizzo dell’odio verbale. Se siamo mafiosi, corrotti, impresentabili, con le mani sporche di sangue, sapete che c’è? Fate il governo senza di noi, il nostro posto è all’opposizione”.