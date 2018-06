Restituisce al cliente biglietto vincente da un milione di dollari: incredibile quello che accade. Quando l’onestà paga. E’ l’incredibile storia che stiamo per raccontarvi e come ogni storia dal lieto fine è ovviamente accaduta negli Usa dove tutto è possibile. Per volontà di Kal Patel l’anonimo vincitore resta anonimo. “Avevo capito chi era e ho girato per il quartiere una prima volta ma non sono riuscito a trovare la sua casa – ha raccontato ai media l’onesto negoziante. – Sono tornato al market ma volevo provare di nuovo a rintracciarlo, così l’ho incontrato per strada con suo fratello e gli ho consegnato il biglietto vincente che aveva smarrito”.

“E’ stato bello darlo a loro, la loro sorpresa è stata grandissima”, ha aggiunto. “E le lodi che ho ricevuto da tutti per la mia azione sono state numerosissime. In tanti mi hanno detto che ho ridato fiducia nell’umanità”, ha continuato.

“Non sono pentito di quello che ho fatto – ha concluso. – Mi sarei sentito in colpa se avessi incassato io la somma vinta da un altro”. Dopo alcuni giorni dalla sua buona azione, a Kal è stato consegnato da uno studio legale un assegno da 1.200 dollari: il ringraziamento del vincitore per il suo gesto.