Rho. Crollo in Galleria Europa: paura in centro

Paura in centro a Rho (Milano) intorno alle 14 di oggi, 28 dicembre. A causa del forte vento è crollato l’intonaco della Galleria Europa, situata all’angolo tra via Madonna e via Machiavelli.

Come scrive settegiorni.it (foto) l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la Polizia Locale di Rho e i tecnici del Comune.