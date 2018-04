Riapre S.Pietro Marcigliano,in Lucchesia

CAPANNORI (LUCCA), 1 APR – San Pietro a Marcigliano, frazione del comune di Capannori (Lucca) ha vissuto una Pasqua davvero particolare: dopo 40 anni nella chiesa del piccolo borgo adagiato su un fianco delle Pizzorne, è stata infatti celebrata la Messa di Pasqua. La chiesa, che risale al 1200 e rappresenta uno dei gioielli che si trovano sulle colline del capannorese, era stata riaperta l’8 ottobre scorso: da tempo la chiesa versava in condizioni di abbandono e con danni alla struttura ben visibili. Nel 2008 era iniziata l’opera di recupero grazie all’associazione paesana ‘Per San Pietro’ che ha raccolto i fondi necessari e si è avvalsa anche dei contributi per la manutenzione dei sentieri delle Pizzorne e della legge Beccalossi per i finanziamenti destinati agli edifici di culto. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione del campanile e del porticato esterno e in un secondo tempo anche l’interno della chiesa.

