Ricky Martin choc nell’intervista: «Vorrei che i miei figli fossero gay»

«I miei figli sono ancora troppo giovani, ma mi piacerebbe che fossero gay». Una frase decisamente controversa, quella di Ricky Martin, ospite in studio della trasmissione televisiva Good Morning Americasull’emittente ABC.

«Sono orgolioso di essere omosessuale»

Inevitabili ovviamente le polemiche subito dopo la sua dichiarazione . La frase, infatti, è stata forzatamente estratta da un discorso più ampio, in cui Ricky Martin, che ha due figli di nove anni (a cui ha dato dei nomi italiani, Valentino e Matteo), parlava del suo ‘outing’, avvenuto nel 2010 ma dopo diversi anni di voci e sospetti sulla sua omosessualità: «Vorrei farlo di nuovo, perché rivelarlo al mondo è stato bellissimo. Prima mi nascondevo e vedevo tutto in bianco e nero, da quel momento in poi ho iniziato a vedere il mondo a colori». Il cantante, ospite in studio del conduttore Peter Travers, ha poi aggiunto: «Sono orgoglioso di essere omosessuale, è qualcosa di veramente speciale per la maggiore sensibilità che i gay hanno. Voglio dire a chi ora si sta nascondendo, che tutto andrà bene, tutto andrà per il verso giusto, dovete semplicemente essere voi stessi e amarvi per ciò che siete».