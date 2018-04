Rider Foodora, respinto ricorso a Torino

TORINO, 11 APR – Il Tribunale del lavoro Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. “Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà”, commentano i legali dei rider, Giulia Druetta e Sergio Bonetto, annunciando l’intenzione di appellarsi alla sentenza. “Questa causa trattava la situazione di sei ricorrenti, in un periodo specifico di tempo e che hanno prestato un’attività estremamente diversificata quanto a ore giornaliere, settimanali e mensili”, commenta l’avvocato Paolo Tosi, uno dei legali di Foodora. “Questa è la prima causa che, a mia conoscenza, riguarda il fenomeno dei rider”, aggiunge Tosi, secondo cui “molte cose sono cambiate in questi mesi nell’azienda”.

