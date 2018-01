Rifiuti: M5S, Roma ha retto

ROMA, 7 GEN – “Roma ha retto alla valanga di rifiuti che ogni anno, da sempre, invade tutte le città italiane nel periodo delle festività natalizie”. Lo scrive il M5S Roma in un post sottolineando che il Pd, sul tema, “fa campagna elettorale sulla pelle dei romani”. “Roma ha oltre 60mila cassonetti per strada e per uno che straborda ce ne sono dieci puliti. Ma in TV ci va sempre quello pieno. Chissà perché”, prosegue il post. “Se oggi possiamo resistere alle tariffe stratosferiche che ci impone l’Emilia Romagna governata dal PD di Renzi è anche perché abbiamo blindato con un contratto-ponte di 18 mesi gli impianti privati di Roma mettendo in sicurezza la città”, scrive il M5S. M5S precisa inoltre che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono state raccolte 1000 tonnellate in più e che la flotta Ama à stata potenziata con 280 mezzi nuovi”.

