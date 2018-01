Rifiuti: Pd, emerse falsità M5s

ROMA, 16 GEN – “L’emergenza rifiuti a Roma non c’è, anzi se c’è è colpa della Regione Lazio e di Zingaretti. Così da un mese le avventate dichiarazioni dei 5 stelle a partire dalla sindaca Raggi. La lettera del ministero dell’Ambiente che ricorda a Virginia Raggi che il Comune non ha ancora individuato ‘le zone idonee’ alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e non ha avviato l’iter autorizzativo per gli impianti di trattamento dei rifiuti a Cesano e Casal Selce fa emergere tutte le falsità dette in queste settimane dalla sindaca di Roma Raggi e dall’assessore Montanari sull’emergenza rifiuti”. Così la capogruppo del Pd in Campidoglio Michela Di Biase. “Il direttore generale del ministero dell’ambiente Mariano Grillo specifica tra l’altro che l’immobilismo e le mancate decisioni del Campidoglio hanno prodotto la quarta emergenza rifiuti in meno di due anni. Il M5S a parole crea libri dei sogni poi nei fatti i quartieri di Roma si ritrovano assediati dai rifiuti”.

