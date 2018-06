Sotto il sole, rimedi top per le scottature impreviste.

Per una tintarella perfetta è giusto non esporsi in orari troppo caldi della giornata, preparare il corpo ad una giusta abbronzatura partendo da alimenti ricchi di acqua e che aiutino la formazione di melanina.

Tuttavia, nel caso di scottature impreviste, ecco rimedi efficaci per evitare effetto aragosta. Fate una bella doccia rinfrescante per alleviare la pelle dal fastidioso prurito solare , ma prima posizionate un impacco fresco sulla pelle bruciata dal sole per non sentire il dolore. Per idratare e curare le parti arrossate, ottimo rimedio è un bagno di farina d’avena, con l’aggiunta di olio essenziale: ridarete elasticità alla pelle provata dalla scottatura. Preferite olio di lavanda o camomilla, estremamente lenitivi. Per un certo periodo evitate profumazioni eccessive e saponi che aumentano rossore e irritazione.Meglio ancora se fate uso si lozioni idratanti all’aloe vera e una buona crema per rigenerare la pelle arrossata.